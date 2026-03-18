كشفت وزارة الحج والعمرة الحالات التي يحق فيها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين استرداد قيمة حجز الباقات.

وحصرت الوزارة الحالات في 4: الوفاة للمتقدم الرئيسي أو الزوجة في حالة الوفاة، الحالة الثانية الحوادث المرورية التي تمنع أداء الفريضة مع تقديم التقارير والشهادات من الجهات الرسمية لإثبات ذلك، والثالثة الحوادث الجنائية التي تمنع من أداء الفريضة مع تقديم المستندات والتقارير التي تثبت الحالة والواقعة وتاريخها، والحالة الرابعة العجز الصحي أو التنويم في المستشفى ويتم إثباته بتقرير صادر من مستشفى حكومي أو مستشفى خاص مصدق من الشؤون الصحية.

وكانت وزارة الحج أطلقت المرحلة الثانية من إجراءات تسجيل حجاج الداخل للمقاعد المخصّصة للمواطنين والمقيمين لدى الشركات المعتمدة لموسم حج 1447هـ، وتضمنت الباقات المخيمات المطوّرة، مخيمات الضيافة، الأبراج الستة، وأبراج كدانة. وشددت أن أولوية التسجيل للراغبين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وإتاحة الحجز لاحقاً للمؤهلين الآخرين في حال توفر مقاعد، بما في ذلك فئة المَحرَم.

شروط للتسجيل

واشترطت وزارة الحج للتسجيل ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً ميلادياً، والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وللمقيمين: يشترط أن تكون الإقامة سارية المفعول، وتُمنح الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية. وشددت الوزارة على أن إجراءات التعاقد تتم حصرياً عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق نسك، وأن التسجيل يجب أن يتم من قِبل الحاج نفسه من خلال إنشاء حساب، واستكمال البيانات، والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة المناسبة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار تصريح الحج.