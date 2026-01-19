بناءً على توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

ونقل وزير الداخلية، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الجزائري، وتمنياتهما لجمهورية الجزائر حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله ناصر البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.

كما حضره من الجانب الجزائري، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.