تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بهذا الشأن.