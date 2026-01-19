تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بهذا الشأن.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today (Monday) from the Foreign Minister of the Sultanate of Oman, Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi.
During the call, they discussed the latest developments in the region and the efforts being made in this regard.