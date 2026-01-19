افتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال اليوم مهرجان الدُّخن الثالث بممشى النخيل في محافظة بارق، بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الزراعي، إلى جانب مشاركة واسعة من المزارعين المحليين والأُسر المنتجة. واطلع أمير عسير على الأركان المخصصة لعرض منتجات الدُّخن ومشتقاته، والأجنحة التعريفية للجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى البرامج التوعوية والفعاليات المصاحبة.

تخصيص 22 ركناً للدُّخن والأُسر المنتجة

يتضمن المهرجان، الذي يستقبل زواره خلال الفترة المسائية لـ3 أيام، 22 ركناً مخصصة لمنتجي الدُّخن والأسر المنتجة إلى جانب مشاركة عدد من المراكز والإدارات ذات العلاقة، بما يسهم في تنوع المعروضات وتعزيز التكامل بين الجهات الداعمة للقطاع الزراعي.

هدف المهرجان

يهدف المهرجان إلى إبراز أهمية محصول الدُّخن بوصفه أحد المحاصيل الزراعية التراثية في محافظة بارق والمنطقة، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وملاءمته للبيئة المحلية، ودوره في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، فيما يأتي تنظيم النسخة الثالثة بعد النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، وما شهدتاه من حضور وتفاعل مجتمعي واسع أسهما في استمرار إقامة المهرجان ضمن برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة الداعمة للمزارعين والجمعيات التعاونية، وبالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

دعم محصول الدُّخن

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمها لمحصول الدُّخن باعتباره منتجاً وطنياً ذا قيمة غذائية عالية، من خلال تطوير سلاسل إنتاجه وتسويقه، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يحقق مستهدفات الأمن الغذائي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.