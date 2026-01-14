التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (الأربعاء)، عدداً من المسؤولين الدوليين، على هامش الاجتماع التشاوري الخامس حول تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، في العاصمة المصرية القاهرة.

والتقى الخريجي المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة في ما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر.

كما التقى، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في ما يخص الشأن الأفريقي.

نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه نائب وزير خارجية تركيا موسى كولاكلي.

كما التقى الخريجي نظيره، نائب وزير خارجية تركيا موسى كولاكلي، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

والتقى الخريجي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان ريتشارد كراودر.

كما التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان الممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان ريتشارد كراودر، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.