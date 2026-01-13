فُتِحت، أمس، أبواب التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لعام 2026، وآخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 28 يناير، فيما سيكون إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية في 5 أبريل، وإعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية في 26 من شهر أبريل.



وبينت هيئة التخصصات الصحية أن فترة المقابلات الشخصية ستكون بين 29 أبريل – 18 مايو، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 18 مايو، وآخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد في يوم 21 مايو، فيما سيكون إعلان نتائج المقبولين في 23 يونيو من العام الحالي.