التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال استعراض المشاريع الإسكانية والبلدية والاستثمارية، ومناقشة سبل تعزيز جودة الخدمات ودعم مسارات التنمية بما ينعكس على حياة المواطن والمقيم.

وأثنى أمير منطقة جازان على المشاريع التنموية والسكنية والخدمية التي تُسهم في تحقيق نقلة نوعية للمنطقة، وتُعزّز جاذبيتها العمرانية والاقتصادية، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بتطوير البُنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئةٍ استثمارية مُحفّزة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُترجم طموحاتها في بناء مدن عصرية جاذبة، تُحقق التنمية المتوازنة، وتُلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.

بدوره، قدّم وزير البلديات والإسكان شُكره وتقديره لأمير منطقة جازان على دعمه المتواصل، مؤكّداً أن هذا الدعم يُشكّل حافزاً كبيراً لتسريع وتيرة العمل، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتعزيز البرامج التطويرية في إطار رحلتها التنموية المستدامة.