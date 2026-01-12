دشَّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمقر محافظة شرورة اليوم، وحدة القسطرة القلبية بمستشفى شرورة العام، وذلك بدعم من رجل الأعمال مطلق بن صالح الحناكي، بتكلفة تجاوزت (5) ملايين و(300) ألف ريال، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عايض العسيري.

ويأتي تدشين وحدة القسطرة القلبية في إطار تعزيز الخدمات التخصصية المقدمة لأهالي محافظة شرورة، حيث تسهم في توفير عناء السفر على المستفيدين، وتقليص الإحالات إلى المستشفيات المرجعية، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات القلبية الحرجة، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأكّد العسيري أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق مستهدفات تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.