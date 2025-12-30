طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) 24 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمّنت المشاريع المطروحة عبر المنصة مشروع «سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني»، الذي يهدف من خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى وضع إطار تنظيمي شامل لعمليات جمع بيانات المتعلمين واستخدامها وتخزينها ونقلها ومشاركتها وحذفها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 يناير 2026.

من جانبها، طرحت وزارة المالية عبر المنصة مشروع «تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية»؛ بهدف معالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة باستقطاع جزء من المستخلصات لتكوين المستخلص الختامي، إضافةً إلى تأخير صرف المستحقات بسبب انتظار استكمال الإجراءات النظامية لتمديد العقود، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 7 يناير 2026م.

وتضمّنت المشاريع المطروحة عبر المنصة مشروع «ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض»، الذي يهدف من خلاله مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلى وضع القواعد العامة التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، لمزاولة الأعمال بالجودة والكفاءة حسب المتطلبات والمعايير الفنية والمهنية الصادرة عن المركز، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 يناير 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع «لائحة المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة»، الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى رفع الامتثال لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وتحفيز السوق العقارية لزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، والوحدات العقارية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2026م.