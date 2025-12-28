أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 27/ 06/ 1447هـ الموافق 18/ 12/ 2025من إلى 04/ 07/ 1447هـ الموافق 24/ 12/ 2025م، عن ضبط 11,991 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,808 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3,078 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1312 شخصاً 44%؛ منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 46 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 28,937 وافداً مخالفاً؛ منهم 27,259 رجلاً، و1,678 امرأة.

وأحيل 20,378 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و4,465 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,241 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.