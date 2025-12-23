انضمت المملكة العربية السعودية إلى شبكة المواقع العالمية المعتمدة لحماية السماء الليلية، عبر اعتماد حديقة السماء المظلمة في صحراء النفود الكبير بمنطقة حائل، في خطوة تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مجال حماية البيئات الطبيعية، وترسّخ حضورها ضمن المبادرات البيئية الدولية المعنية بالحد من التلوث الضوئي وصون السماء الطبيعية.



وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز يتسلّم شهادة اعتماد حديقة السماء المظلمة بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في توثيق للاعتماد الدولي للموقع.

وعلى إثر هذا الاعتماد، زار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، يرافقه نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، عدداً من مواقع المحمية، إذ التقى أهالي المجتمع المحلي واطّلع على أوضاع مستفيدي الرعي، إلى جانب جولة شملت مواقع تاريخية تقع ضمن نطاق المحمية.

وشملت الزيارة حديقة السماء المظلمة في صحراء النفود الكبير، الواقعة ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إذ اطّلع على الجهود العلمية والتنظيمية التي نُفذت لتطبيق معايير حماية السماء الليلية والحد من التلوث الضوئي، بما يحافظ على الخصائص الفلكية للموقع، ويعزز استدامة النظم البيئية، ويؤهل الحديقة لتكون منصة متقدمة للسياحة الفلكية والبحث العلمي.



وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة حائل خلال زيارة ميدانية لحديقة السماء المظلمة

وبحسب الجمعية الدولية للسماء المظلمة، تمتد حديقة النفود الكبير للسماء المظلمة على مساحة تُقدَّر بنحو 13,416 كيلومتراً مربعاً، ضمن واحدة من أكبر الصحارى وأكثرها تميزاً بيئياً في شبه الجزيرة العربية، وتتميّز بكثبان رملية واسعة ذات لون برتقالي مائل إلى الحمرة، يصل ارتفاع بعضها إلى نحو 200 متر، ما يمنح الموقع قيمة طبيعية وبصرية فريدة.

وفي هذا السياق، أكَّد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن هذا الإنجاز يأتي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، في ظل ما توليه من عناية راسخة بحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن اعتماد حديقة السماء المظلمة في صحراء النفود الكبير يعكس توجهاً وطنياً رائداً نحو تعزيز مكانة المملكة ضمن المبادرات البيئية الدولية، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالتلوث الضوئي.

وأوضح أن الدراسات العلمية الدولية تشير إلى أن نحو 80% من سكان العالم يعيشون اليوم تحت سماء متأثرة بالإضاءة الاصطناعية، ما يبرز أهمية حماية المناطق الطبيعية المظلمة في المملكة بوصفها مورداً بيئياً وعلمياً وسياحياً نادراً.

وتجسّد حديقة السماء المظلمة في النفود الكبير نموذجاً وطنياً متكاملاً يوازن بين حماية الطبيعة وتعظيم أثرها التنموي، ويضع المملكة في موقع متقدم ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من 250 موقعاً معتمداً في 22 دولة عبر 6 قارات، بوصفها شريكاً فاعلاً في حماية السماء الليلية للأجيال القادمة.