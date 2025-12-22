استضاف مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن امتحان الزمالة العربية في تخصص الجراحة العامة «OSCE»، بالتعاون مع المجلس اليمني للتخصصات الطبية التابع لوزارة الصحة والإسكان في الجمهورية اليمنية.



واستهدف الامتحان 49 طبيباً من مختلف المحافظات اليمنية، وأشرف عليه 17 طبيباً استشارياً من داخل اليمن وخارجه، إذ يسهم الامتحان في رفع كفاءة الأطباء، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية في النظام الصحي، وتوفير فرص التطوير المهني وفق أحدث الأساليب الطبية، إضافة إلى إسهامه في دعم التعاون بين المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

برامج تدريبية متخصصة



وتأتي استضافة مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن لامتحانات الزمالة العربية في ظل جاهزيته العالية بعد مشروع تشغيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتجاربه الناجحة في عقد البرامج التدريبية المتخصصة، مثل: البورد العربي ودبلومي الرعاية التنفسية والعناية المركزة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز جودة الرعاية في اليمن.