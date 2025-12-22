أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- قصفَ جيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مدرسةً تُؤوي نازحين في قطاع غزة؛ مما أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بتمادي حكومة الاحتلال في انتهاكاتِها الإجرامية الغادرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلتها قصفَ المدنيين والمنشآت المدنيّة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، التي تشتدُّ الحاجةُ إليها في القطاع المنكوب.

وشدد العيسى على الضرورةِ المُلحّة لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته، تجاه إلزام حكومة الاحتلال بالامتثال الكامل للاتفاق، ووضع حدٍّ لنهجها الإجرامي في انتهاك كل القوانين والأعرف الدولية، وتقويض المساعي الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام في قطاع غزّة وكامل الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة.