أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى 29 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، شملت العديد من التقارير من بينها التقرير السنوي لجامعة نجران، وجامعة بيشة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إضافة إلى مشاريع أنظمة تمهيداً لعرضها تحت قبة المجلس.

وشهد الاجتماع، الذي عقد في اجتماعه التاسع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، وذلك بمقر المجلس في الرياض، النظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وإحالة عددٍ من مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المتعلقة بالتعاون والتفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والطيران المدني مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.