حققت السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات 2020، وارتفع تقييمها إلى (83.3%) في 2024، مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023 (81.5%)، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20)، حيث جاءت في المرتبة (11) بعد أن كانت في المرتبة (14) حسب ما كان منشوراً في العام الماضي. كما تقدمت المملكة 4 مراتب لتصبح في المركز (51) بين (188) دولة.

وجاء المنجز نتيجة للتطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، وإسهاماتها في بناء القدرات وتبني الابتكار وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان البنك الدولي أعلن عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) لعام 2024، وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين بحصولها على تقييم (93.2%) في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافة إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة (17) عالمياً مقارنة بالمرتبة (36) حسب المنشور في العام الماضي.

كما حققت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى (20%) من مجموعة الدول في 3 محاور: (خدمات البيانات، مصادر البيانات، البنية التحتية للبيانات).

ورفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، التهنئة للقيادة على هذا المنجز الدولي، مثمناً ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام، ومؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، الأمر الذي يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.