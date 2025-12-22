شهدت محافظة الباحة، أمس، أمسية ثقافية بعنوان «بين سفينة الصحراء وسفينة البحر»، قدمتها الدكتورة سميرة الزهراني، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي بالمنطقة.

وتناولت الدكتورة سميرة، في الأمسية مفهوم الحداء والنهمة ومدلولاتهما في التراث العربي، والفن الينبعاوي نشأته وأبرز أساليبه وفرقه، وآلة «السمسمية» التراثية بين الامتداد والاندثار، إضافة إلى انعكاس جغرافية البحر الأحمر على الفنون الشعبية، مؤكدة أن الفنون الشعبية مرآة للحياة المجتمعية، وشهدت الأمسية عدداً من المداخلات التي أثارت النقاش حول الفنون الشعبية.