تحتفي العُلا اليوم بإحياء فعالية «الطنطورة» في البلدة القديمة، وهي من أبرز العلامات التراثية المرتبطة بتاريخ المنطقة وتراثها غير المادي.



وتُمثِّل «الطنطورة» ساعة شمسية (مزولة) تاريخية اعتمد عليها أهالي وسكان العُلا منذ مئات السنين؛ لتحديد دخول الموسم الزراعي وبداية المربعانية؛ مما جعلها عنصرًا محوريًا في تنظيم الحياة اليومية ودورة المواسم الزراعية عبر الأجيال.

مكونات ثقافية



وتأتي فعالية هذا العام ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإبراز المكوّنات الثقافية وتعزيز حضور التراث في المشهد العام، حيث تُقام مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والتراثية التي تُسلِّط الضوء على القيمة التاريخية للطنطورة ودورها في توثيق العلاقة بين الإنسان وبيئة الواحة الزراعية، إلى جانب عروض تراثية، وتجارب للحرف التقليدية، وفقرات تعريفية بتاريخ الطنطورة واستخداماتها، وأنشطة تُعيد استحضار ملامح الحياة القديمة في العُلا.

تعزيز الوعي



ويسهم تنظيم الفعالية في تعزيز الوعي بهذه العلامة التراثية بوصفها أحد أبرز شواهد التراث الثقافي غير المادي في المنطقة، كما يبرز أهميتها في فهم الممارسات الموسمية التي شكّلت أسلوب حياة أهالي وسكان العُلا، لاسيما ارتباطها بإعلان بداية فصل الشتاء والاستعدادات الزراعية المصاحبة للمربعانية.

تراث وطني



وتأتي إعادة إحياء فعالية «الطنطورة» في إطار التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بصون التراث وتفعيله بأساليب معاصرة تدعم الهوية الثقافية وتعزز الانتماء، وتربط الأجيال الحالية بإرث العُلا التاريخي، كما تدعم الفعالية الحراك الثقافي والسياحي عبر تقديم تجارب تثري رحلة الزوار وتعمّق فهمهم لقيمة التراث الوطني.



ويجسد إحياء هذه المناسبة الحرص على حماية الكنوز التراثية والطبيعية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، ضمن رؤية العُلا طويلة المدى ومستهدفات رؤية المملكة 2030.