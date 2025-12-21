أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(26,210) قطع عقارية في منطقة الرياض، و(160,113) قطعة عقارية بمنطقة الحدود الشمالية، و(148,188) قطعة عقارية في منطقة تبوك، و(199,161) قطعة عقارية بمنطقة الجوف.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر: (حي الفنار، جزءًا من حي الأصداف، حي النهضة، حي إشبيلية الجنوبي، حي الأرجوان الشرقي، حي التقنية، حي الياسمين، حي إشبيلية الشمالي، حي الشذا، حي الوئام، حي الأرجوان الغربي، جزءًا من حي منفذ الجديدة، حي النزهة، حي النور، حي السعادة، حي مخطط المنطقة الصناعية بحزم الجلاميد، حي مخطط مركز حزم الجلاميد، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف بحزم الجلاميد، حي المروج الشـرقي، حي البساتين الإداري الشـرقي، حي هجرة ابن بكر المخطط، حي تلال عرعر، حي الصناعية الأولى، حي الأمانة الإداري، حي بدنة، حي النخيل الجنوبي، حي الجامعة، حي النخيل الشمالي، حي الريان، حي ضاحية الملك فهد، حي الصالحية، حي الرفاع، حي الصناعية الثانية، حي المحمدية، حي النسيم، حي الخليج العربي الشرقي، حي الخليج العربي الغربي، حي هجرة ابن سعيد، حي مدينة الأنعام، حي مشرف، حي العزيزية، حي الخالدية، حي الربوة، حي المساعدية، حي البساتين الإداري الغربي، حي المباركية، حي المنصورية، حي البراعم، حي الفيصلية، حي الحرس الوطني، حي المطار، حي الجوهرة، حي محجوزات أرامكو، حي الروضة، حي الناصرية، حي المروج الغربي، حي الشامل، حي الصقار، حي تشليح السيارات، جزءًا من حي أم الضيان، حي الهلالي، حي أم خنصـر القديمة، الحي الإداري، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط سكني).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة العويقيلة: (حي الرمال، حي الروضة، حي الغدير، حي هجرة ابن ثنيان، حي الصناعية الثانية، حي المتنزه، حي الصناعية الأولى، حي الهبكة، حي النسيم، حي النخيل، حي الأمير سلطان، حي الخليج، حي غرناطة، حي هجرة الكاسب، حي ابن عايش، حي الرحمانية، حي المنار، حي الملقا، حي نعيجان، حي المصيف، حي الورود، حي الأندلس، حي أسواق الماشية، حي الدانة، حي قرية الدويد، حي هجرة زهوة، جزءًا من حي الأيدية).

ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة رفحاء: (حي مخطط التوسعي، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف، حي المخطط الإداري، حي مخطط هجرة أبو صور، حي مخطط هجرة القصوريات، حي اليرموك، حي الملقا، حي مخطط تنظيمي لأرض المواطن متعب بن هباس، حي مركز خدمة روضة هباس طريق رفحاء، حي هجرة طلعة التمياط، حي ملحق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات، حي مخطط معتمد ج/3د، حي أرض سلاح الحدود، حي الربيع، حي المعارض، حي مخطط أحواش الأغنام، حي أحواش الأغنام، حي الخالدية، حي الضاحية، حي السلام، حي الأيدية، حي هجرة المركوز، حي مخطط 555، حي مخطط هجرة الحدقة، حي هجرة زبالا، حي هجرة ابن سوقي، حي سنار نعجة، حي أعيوج لينة المخطط، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط حكومي، حي المحمدية، حي الفيصلية، حي رغوة، حي مخطط تنظيمي لموقع الإيواء، حي شبوك الأغنام، الحي الإداري، حي مخطط المستودعات، حي المساعدية، حي المنطقة السكنية نموذجية طلعة التمياط، حي المدينة، حي مخطط وحظائر المواشي بطلعة التمياط، حي مخطط هجرة الخشيبي، حي الصناعية، حي مخطط الربيع المعتمد، حي العجرمية، حي مخطط روضة هباس، حي لينة الجديدة، حي لينة القديمة، حي مخطط تهذيبي لهجرة القصوريات، حي مخطط الخرسانة والدراكيل، حي النموذجية، حي هجرة لوقة، حي الورود، حي الجميماء، حي الدوائر الحكومي، حي الجبهان، حي مخطط الصناعية، حي المروج، حي هجرة قيصومة فيحان، الحي القديم، حي مخطط فيصل، حي العزيزية، حي الإسكان الخيري، حي القادسية، حي الشمال، حي الملز، حي الروضة، حي التشاليح، حي مخطط معارض السيارات، حي التعاون، حي العمال، حي مخطط سكني معتمد، حي مركز خدمة روضة هباس أبو صور، حي مخطط معتمد ج/4د، حي الرمال، حي الرفاع)، والأحياء التالية في محافظة طريف: (حي المتنزه، حي الياسمين، حي الروابي، حي الخالدية، حي الواحة، حي الفيصلية، حي القرو، حي الصالحية، حي النهضة، جزءًا من حي العزيزية، جزءًا من حي العروبة، حي الخليج، حي سلطانة، حي الشفاء، حي اليرموك، حي الورود، حي المنطقة الصناعية 1، حي الصناعية، حي المساعدية).

ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة تبوك في محافظة ضباء: (حي النخيل، حي أم هشيم، حي الخزان، حي اليرموك، حي المروج، حي الروابي، حي النسيم، حي الفريعة، حي الرابية، حي العدفة، حي الرحاب، حي الريان، حي الياسمين، حي الورود)، والأحياء التالية في محافظة الوجه: (حي الورود، حي المنتزه، حي الصناعية، جزء من حي الضاحية، حي كبري، حي أم حرض، حي الزاعم، حي النهضة، حي البلد، حي الصمدة، حي الربوة، جزءًا من حي المطار).

كما يبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمدينة تبوك: (حي النخيل، حي واحة الشمال، حي منطقة خاصة، حي منطقة الخدمات ب، حي منطقة الخدمات أ، حي الاستاد الرياضي، حي غرناطة، حي غرب الخالدية، حي طيبة، حي شمال الجامعة، حي سلطانة، حي رايس، حي دمج، حي اليرموك، حي الياسمين، حي الورود، حي الازدهار، حي الواحة 2، حي الواحة 1، حي الهجن، حي النهضة، حي النظيم، حي المنطقة الصناعية، حي المصيف، حي المروج، حي المدينة الصناعية، حي المدينة الجامعية، حي القدس، حي القادسية الثاني، حي القادسية الأول، حي الفيصلية الشمالية، حي الازدهار، حي الفيصلية الجنوبية، حي الفنار، حي الفلاح، حي الفردوس، حي العين، حي الصناعية، حي الصفوة، حي الصفاء، حي الشفاء، حي الشروق، حي السلام، حي السعادة، حي الزهراء، حي الريان، حي الروضة، حي الأخضـر، حي الربوة، حي الراجحي، حي الدوائر الحكومية، حي الدفاع، حي الحمراء، حي الحزم، حي الجامعة، حي التعاون، حي البئر القديم، حي البوادي، حي البلدة القديمة، حي البساتين، حي الأنعام، حي الإسكان، حي الأحياء الجنوبية، حي مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة تيماء: (حي غرناطة، حي الورود، الحي التجاري، حي هداج، حي الشـرق، حي عكاظ، حي الصفا، حي القاع، حي قريان، حي الرحمانية، حي النسيم، حي الربوة، حي الخبراء، حي المروج، حي الأندلس، حي الشفاء، حي الفاو، حي المتنزه، حي الحمراء، حي الروضة).

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة الرياض في محافظة وادي الدواسر: (حي آل حميضان، حي آل عريمة، حي آل عويمر، حي آل مجلى، حي آل معني، حي آل ناهش، حي التقنية، حي الحديدية، حي الحنابجة، حي الخالدية، حي الخماسين الجنوبي، حي الخماسين الشمالي، حي الروضة، حي نزوى، حي الرويساء، حي الزويراء، حي الشـرافا، حي الصالحية، حي العزيزية، حي العقيق، حي العليا، حي القويز، حي القيروان، حي اللدام الجنوبي، حي اللدام الشمالي، حي المدرسة العسكرية، حي المستشفى، حي المعتلا، حي المعتلا الجنوبي، حي المقابل، حي المتنزه، حي النزهة، حي النويعمة، حي الورود، حي الولامين، حي أم سمرة، حي بهجة، حي صناعة الحديدية، حي صناعية الشـرافا، حي طويق-آل تميم).

ويشمل التسجيل مناطق عقارية في محافظات الدوادمي، ساجر، والجمش، والأحياء التالية في منطقة الجوف بمدينة سكاكا: (حي الرحمانية، حي العزيزية، حي التلال، جزءًا من حي الربوة، حي الزهور، حي السليمانية، حي الضاحية، حي الجوهرة، حي السلام، حي النخيل، حي النهضة، حي الورود، حي الصالحية، حي التلال، حي العزيزية، حي بدر، حي الشعلة، حي الزهراء، حي الرابية، حي الكوثر، حي الفيصلية، حي الفرسان، جزءًا من حي الربوة، حي الهدا، حي الياقوت، حي السنبلة، حي الحزم، حي النفل، حي الربيع، حي الفتح، حي الروابي، حي الواحة، حي الـشروق، حي سلطانة، حي الزيتون، حي الروضة، حي النزهة، حي الشعيب، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الضلع، حي الريان، حي البديعة، حي المعاقلة، حي الشفاء، حي الفاروق، حي الربوة، حي الهدا، حي السوق، حي المطر، حي الشلهوب، حي العروبة، حي الرواد، حي الناصرية، حي أجياد، حي الريحان، حي أحد، حي المرجان، جزءًا من حي الصديق، حي الفيصلية، حي اليمام، حي الظلال، حي الطوير، حي الفرسان، حي النور، حي الياسمين، حي الندى، حي الجامعة، حي الغدير، حي الغروب).

وفي محافظة القريات الأحياء التالية: (حي النهضة، حي الأندلس، حي النزهة، جزءًا من حي العقيلة الجنوبية، جزءًا من حي الشروق، جزءًا من حي الازدهار، حي الزمرد، حي الهدا، حي التلال، حي الخزامى، حي المروج، حي الأمل، حي المنار، حي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، حي الواحة، حي الملك فهد، حي العزيزية، جزء من حي النرجس، جزء من حي غطي، حي السلام، حي الفيصلية، حي البستان، حي المنار، حي الربوة، حي السليمانية، حي الجوهرة، جزءًا من حي العقيلة الشمالية، جزءًا من حي غطي، حي الشفاء، جزءًا من حي النرجس، جزءًا من حي العقيلة الجنوبية، جزءًا من حي الربيع، جزءًا من حي الازدهار، حي الندى، حي البادية، حي النفل، حي الزيتون، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الدعبوسية، حي غرناطة، حي حصيدة، حي النخيل، حي الرفاع، حي الريحان، حي الفرسان، حي الرسالة، حي الياسمين، حي الورود).

وفي محافظة دومة الجندل الأحياء التالية: (حي الشفاء، حي الملك عبدالعزيز، حي الصفاة، حي الملك فهد، حي غرب دومة الجندل، حي الغدير، حي الملك فهد، حي أصفان، حي السلام، حي الرديفة والرافعية، حي الدانة، حي الجوهرة، حي العزيزية، حي الصناعي، حي النزهة، حي المروج، حي الخالدية، حي المصيف، حي الوادي والبحيرات، حي التحكيم، حي خذماء، حي الغربي، حي البوادي).

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة طبرجل: (الواحة، الورود، حي الحزم، حي النظيم، حي الجوهرة، حي الزهور، حي الشعلة، حي العزيزية، حي الروابي، حي الخزامى، حي النسيم، الشفاء، حي الزيتون، حي النخيل، حي حدرج، حي الصفاء، حي الربوة، حي النزهة، حي المروة، حي الربيع، حي المنتزه، حي النفل، حي الخالدية)، كما يشمل التسجيل أحياء في محافظة صوير.

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 26 مارس 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، وذلك خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وتُحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.