‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالعاصمة الرياض، أمين عام الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السيدة ريبيكا غرينسبان.

‏وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.