استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالعاصمة الرياض، أمين عام الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السيدة ريبيكا غرينسبان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل أمين عام الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
20 ديسمبر 2025 - 19:07 | آخر تحديث 20 ديسمبر 2025 - 19:07
"عكاظ" (الرياض)
