برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عنه، كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الفائزين العشرة بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، للتميّز في العمل الاجتماعي في دورتها الثالثة عشرة لعام 2025م، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرياض.

وأشاد أمير الرياض، بما حقّقته الجائزة من تطوّر نوعي في خدمة العمل الاجتماعي عبر منهجية مؤسسية واضحة، مؤكدًا دعم المملكة لكل ما يعزز العمل الاجتماعي المنظم ويُسهم في خدمة المجتمع.

كما عبّر عن اعتزازه بما يحظى به العمل الإنساني والخيري في المملكة من اهتمام على مستوى المؤسسات والأفراد، مشيدًا بجهود القائمين على الجائزة ودورهم في تعزيز ثقافة العطاء.

وألقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس أحمد الراجحي، كلمة رفع فيها الشكر والتقدير للقيادة على رعايتها للجائزة، مثمّنًا حضور وتشريف أمير منطقة الرياض للحفل. وأوضح أن الجائزة تمثل رسالة وطنية سامية تُجسّد دقة الاختيار وملاءمة الموضوعات السنوية لاحتياجات الوطن، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الفائزين من 133 إلى 143 فائزًا، واستفادة أكثر من 6,727 مستفيدًا ضمن ستة فروع رئيسية تشمل الإنجاز الوطني، الوقف الإسلامي، المسؤولية الاجتماعية، الأفراد، المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.

كما استعرض الحفل فيلمًا تعريفيًا عن الجائزة وفروعها، أعقبه إعلان الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة عشرة تحت عنوان: «تنمية الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي والولاء الوطني»، مؤكدًا أن عنوان الدورة الحالية «الذكاء الاجتماعي في خدمة الإنسانية» يعكس رؤية الجائزة في تعزيز الابتكار وصناعة الأثر المستدام.

وكرّم أمير منطقة الرياض «وقف صيتة بنت عبدالعزيز» كضيف شرف نظير دوره الريادي في العمل الإنساني، حيث أكد أمين عام الوقف خالد زهران أن النجاحات المتحققة جاءت نتيجة منظومة عمل جماعي نقلت الوقف إلى مرحلة مؤسسية متقدّمة انعكست على جودة الأداء واستدامة العطاء.

وفي ختام الحفل، سلّم أمير الرياض الجوائز للفائزين في الدورة الثالثة عشرة، بحضور عدد من الأمراء والوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين.