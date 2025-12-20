تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، التي طبقت نظام التعليم المدمج بين الحضوري ومنصة مدرستي يوم الأحد القادم الموافق الثامن من شهر رجب 1447هـ في إجراء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1447هـ.



وسيتاح للمدارس توزيع المواد على أن تكون الاختبارات خلال الأيام الحضورية وخلال اليوم الدراسي المعتاد، شريطة استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي حسب توزيع الأيام بين المدرستين.

رفع جودة الأداء



من جهة أخرى أقرت وزارة التعليم البرامج الإلزامية الإلكترونية لمنسوبي ومنسوبات التعليم خلال العام الدراسي الحالي عبر منصة إبعاد للتدريب الإلكتروني، وذلك بهدف تزويد الموظفين والموظفات بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهماتهم بكفاءة والالتزام بالسياسات بما يسهم في رفع جودة الأداء وتعزيز التطوير المهني ويتوافق مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية.



وأوضحت الوزارة أن البرامج الإلزامية للمرحلة الأولى ستكون مخصصة في إدارة المخاطر والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، وإدارة الأداء الوظيفي.