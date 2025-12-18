بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأمير قطر، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة الفريق الأول عبدالرحمن تياني، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس النيجر، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.