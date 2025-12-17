نَبَّه المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة على منطقة جازان، تصاحبها رياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.