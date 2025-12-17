فازت ثلاث فرق طلابية من طلبة فصول موهبة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وأعضاء «رابطة موهبة»، بجوائز التحديات الابتكارية في «هاكاثون الطاقة»، الذي نظمه المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية، برعاية وزارة الطاقة خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة الرياض.

وجرى خلال حفل افتتاح المؤتمر السعودي للشبكات الذكية الذي أُقيم بحضور مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، ونائب أمين عام موهبة لتطوير الأعمال والتواصل فهد العنزي، تسلّيم الفرق الطلابية الفائزة جوائز التحديات الابتكارية.

وشملت منافسات الهاكاثون، التي شارك فيها 75 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، خمسة تحديات رئيسية تمثلت في: الابتكار في تخزين الطاقة، وتصميم منازل الغد المستدامة، ومستقبل السيارات الكهربائية في المملكة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المدارس، وتوظيف الحلول الرقمية لمراقبة الاستهلاك، وذلك بهدف ابتكار حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة.

وركز هاكاثون الطاقة، الذي يُعدّ إطاراً وطنياً لتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة الحديثة، على تزويد المشاركين بتجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة، تمكّنهم من التعرف على منهجية التصميم التفكيري في تحليل المشكلات وتوليد الأفكار الإبداعية، وآليات اختيار التحديات المناسبة، إلى جانب إبراز دور الابتكار في صياغة مستقبل الطاقة محلياً وعالمياً.