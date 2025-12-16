واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وجرى خلال نوفمبر 2025 ضخ 5.065.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 977.000 لتر من مياه الشرب للخزانات، وتنفيذ 168 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتجفيف 28 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي، وصيانة 16 دورة مياه مؤقتة، وتنفيذ حملتين للنظافة المجتمعية، وإجراء فحص واحد لجودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 74.412 فرداً.



دعم الأسر الأكثر احتياجاً



وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 720 سلة غذائية و720 كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة البداوي ومحافظة عكار بجمهورية لبنان، استفاد منها 3600 فرد، ضمن مشروعَي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025.



ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.