رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، مستوى الجاهزية، وحالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسّباً لأي حالات طارئة قد تنجم عن التقلبات الجوية المصاحبة للأحوال الماطرة.

ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة جراء تقلبات الطقس، بما في ذلك الغبار والرياح وتدني مستوى الرؤية.

وأكد فرع الهيئة أن غرف العمليات على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات الإسعافية على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ (997)، أو من خلال تطبيق «أسعفني».