نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة ظهرًا.
The National Center of Meteorology warned today of light rain in the holy capital, which will be accompanied by active winds, reduced horizontal visibility, and thunderbolts.
The center indicated that the condition will continue - if God wills - until 3 PM.