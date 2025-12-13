نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على محافظة القريات بمنطقة الجوف، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة غداً (الأحد).

‎ وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر محافظة القريات بانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب من كيلومتر أو أقل في الساعة.

‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11:00 مساء اليوم حتى الساعة الـ09:00 صباح غدٍ (الأحد).