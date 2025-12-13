نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على محافظة القريات بمنطقة الجوف، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة غداً (الأحد).
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر محافظة القريات بانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب من كيلومتر أو أقل في الساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11:00 مساء اليوم حتى الساعة الـ09:00 صباح غدٍ (الأحد).
The National Center of Meteorology has warned of a lack of horizontal visibility due to fog in Al-Qurayyat Governorate in the Al-Jawf region, as well as in open areas and on highways tomorrow (Sunday).
The center predicted in its report that Al-Qurayyat Governorate will be affected by a lack of horizontal visibility due to fog of one kilometer or less per hour.
The center indicated that the condition will begin at 11:00 PM today and will last until 09:00 AM tomorrow (Sunday).