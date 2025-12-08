رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه، معلناً دخول المملكة في موجة شتوية ثانية وصفها بالقوة والشمولية، تقترن فيها الأمطار الرعدية الغزيرة مع الرياح النشطة لتشكل حالة جوية تستمر حتى الخميس القادم، مستهدفة مناطق واسعة، أبرزها: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والمدينة المنورة.



وأوضح المتحدث باسم المركز حسين القحطاني أن المملكة تشهد فعلياً الجولة الثانية من التقلبات الجوية لهذا الشهر، بالتزامن مع البداية الأرصادية لفصل الشتاء، إذ تتفاوت حدة الحالة بين المتوسطة والغزيرة لتغطي معظم مناطق المملكة باستثناء منطقة نجران.



وبيَّن القحطاني أن خرائط الرصد الجوي تتجه نحو المناطق الشمالية التي ستحظى بالنصيب الأكبر من الهطولات المطرية، ليمتد الحزام المطري الغزير مروراً بمحافظتي الوجه وأملج الساحليتين، وصولاً إلى منطقة المدينة المنورة التي ستكون تحت تأثير مباشر وواضح لهذه الاضطرابات.



شهر مطير



وأكد القحطاني أن شهر ديسمبر الجاري يُصنف كأول أشهر الشتاء الأرصادية، ومن المتوقع أن يكون شهراً «مطيراً» بامتياز، مسجلاً معدلات هطول تلامس المعدل الطبيعي أو قد تتجاوزه في بعض الفترات الزمنية.



وتشير التوقعات المناخية للمركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستبدأ رحلة انخفاض ملموس بحلول منتصف الشهر أو نهايته، وتحديداً خلال ساعات المساء، إذ ستبدأ الكتل الهوائية الباردة باجتياح المناطق الشمالية أولاً، ثم تزحف تدريجياً نحو الشرقية والمنطقة الوسطى (الرياض)، وصولاً إلى المناطق الجنوبية الداخلية.



وفي ذات الوقت، تحافظ السواحل الغربية والجنوبية للمملكة على هوامش اعتدال مناخي نسبي خلال الفصل البارد، بينما تظل المناطق الداخلية والمرتفعات عرضة لتقلبات حرارية أكثر حدة تتطلب جاهزية واستعداداً مبكراً من السكان.