نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.
The National Center of Meteorology warned today of active winds in the holy capital, with effects including a decrease in horizontal visibility, and winds reaching speeds of (40 - 49) km/h.
It was indicated that the condition will continue - if God wills - until 5 PM.