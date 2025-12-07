نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.