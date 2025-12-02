وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2026م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
يأتي هذا التوجيه استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين.
The Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, has directed, based on what was submitted by the Crown Prince, Prime Minister, and Chairman of the Council of Economic and Development Affairs, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, to extend the work of the Citizen Account Program while continuing to provide additional support to the beneficiaries of the Citizen Account Program until the end of the year 2026, in addition to continuing to open registration in the program.
This directive comes as a continuation of the interest and care from the wise leadership for its citizen sons.