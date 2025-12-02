وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2026م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا التوجيه استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين.