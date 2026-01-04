التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير منصور بن خالد بن فرحان رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي في مكتبه بالمجلس.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادة البلدين الحكيمة.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني خلال اللقاء الحرص على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية.

وأعرب السفير عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية والأردن، مؤكداً أهمية تعزيز العمل المشترك بما يصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.