واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما سجل هدفه الـ 10في المسابقة،لينجح في هز الشباك خلال ست نسخ مختلفة من المونديال.



وبدأت رحلة رونالدو التهديفية في كأس العالم خلال نسخة 2006، قبل أن يسجل مجدداً في نسخ 2010 و2014 و2018 و2022، ليضيف مونديال 2026 إلى قائمته التاريخية ويحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ البطولة.



ويُعد هذا الرقم دليلاً على الاستمرارية الاستثنائية التي يتمتع بها قائد منتخب البرتغال، الذي حافظ على حضوره التهديفي في أكبر حدث كروي عالمي على مدار عشرين عاماً، ليعزز مكانته بين أعظم اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم.