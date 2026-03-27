تأهلت أندية الخليج والوحدة والنور والزلفي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد 2026، بعد ختام مواجهات الدور ربع النهائي التي شهدت إثارة وتنافسًا بين الفرق الأربعة المتأهلة.



وتفوق الخليج على الأهلي بنتيجة 34-25، مقدمًا أداءً قويًا أكد من خلاله جاهزيته للمنافسة على اللقب، فيما نجح الوحدة في تجاوز الهدى بنتيجة 32-30 في مواجهة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة.



وفي بقية اللقاءات، حقق الزلفي فوزًا عريضًا على الصفا بنتيجة 38-18، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ البداية، بينما خطف النور بطاقة التأهل بعد تغلبه على مضر بنتيجة 25-23 في مواجهة مثيرة.



وبذلك، تواصل أربعة أندية مشوارها نحو اللقب مع ارتفاع وتيرة التنافس في الأدوار الحاسمة من البطولة، ويُشار إلى أن الخليج يدخل الأدوار القادمة بصفته حامل لقب النسخة الماضية، ما يعزز من حظوظه لمواصلة الهيمنة والدفاع عن لقبه وضمه مع الدوري الذي يقترب منه.