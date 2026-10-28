دخل قرار حظر الفراء الحيواني الحقيقي ضمن العروض الرسمية لأسبوع نيويورك للموضة حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، في خطوة تعكس التحولات المتزايدة داخل صناعة الأزياء نحو تقليل الاعتماد على المواد المرتبطة باستغلال الحيوانات، وتشجيع المصممين على تطوير بدائل جديدة تحافظ على الجاذبية والفخامة دون استخدام الفراء التقليدي.

وأعلن مجلس مصممي الأزياء الأمريكي (CFDA)، الجهة المنظمة للجدول الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة، القرار في ديسمبر 2025 بالتعاون مع منظمتي «Humane World for Animals» و«Collective Fashion Justice»، على أن يبدأ تطبيقه مع عروض ربيع وصيف 2027، بعد منح المصممين فترة كافية لتعديل مجموعاتهم واختيار خامات بديلة.

ويشمل الحظر الفراء المستخرج من الحيوانات التي تُربّى أو تُصاد خصيصًا للحصول على جلودها، ومن بينها المنك والثعلب والأرنب والشنشيلة والذئب الأمريكي الراكوني وكلب الراكون. ويستثني القرار الفراء الذي تحصل عليه مجتمعات السكان الأصليين من خلال ممارسات الصيد التقليدية المخصصة لتلبية احتياجات المعيشة، فيما لا يشمل الحظر الجلود أو خامة الشيرلينغ المصنوعة من جلد الأغنام وصوفها. ￼

ولا يعني القرار اختفاء المظهر الفروي من منصات العرض، إذ يستطيع المصممون الاستعانة بالفراء الصناعي والخامات المبتكرة التي تحاكي ملمس الفراء الحقيقي ومظهره. كما يمنح التوجه مساحة أكبر لتطوير مواد مستدامة، بما فيها البدائل النباتية والحيوية، التي تسعى إلى الجمع بين الابتكار الجمالي وتقليل الأثر البيئي.

ويأتي هذا التحول امتدادًا لخطوات اتخذتها أسابيع موضة أخرى، إذ أوقف أسبوع لندن للموضة الترويج للفراء، كما أعلنت جهات منظمة في مدن أخرى سياسات مشابهة. ويضع القرار نيويورك ضمن موجة متنامية من المبادرات التي تعيد النظر في استخدام الفراء داخل صناعة الأزياء، رغم استمرار الجدل حول الفروق البيئية بين الفراء الصناعي والمواد الحيوانية.