اختارت ريم السويدي إطلالةً لافتةً وغيرَ مألوفةٍ، بفستانٍ أسودَ تتناثر عليه نقاطٌ باللون الأخضر، في تصميمٍ يجمع بين غرابة النقوش وجرأة التباين اللوني، ليبتعد عن الإطلالات الكلاسيكية المعتادة.

ولم تكتفِ ريم بالفستان، بل نسّقت معه حذاءً هيلز متناغماً مع الإطلالة، في خطوةٍ عززت من حضورها وأضفت على اللوك مزيداً من التميز. وجاءت النقاط الخضراء على الخلفية السوداء لتمنح التصميم طابعاً بصرياً مختلفاً، فيما أضاف تنسيق الحذاء لمسةً من الانسجام بين تفاصيل الإطلالة.

وتعكس إطلالة ريم السويدي توجهاً نحو اختيارات أكثرَ جرأةً في عالم الموضة، حيث تتحول النقوش غير التقليدية إلى عنصرٍ أساسيٍ في صناعة اللوك، بعيداً عن التصاميم المألوفة، مع الحفاظ على لمسةٍ أنيقةٍ تلفت الأنظار.