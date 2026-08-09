بعد سنوات من تراجع حضورها، تعود الباندانا أو المنديل الحريري إلى الواجهة هذا الصيف بأسلوب أكثر أناقة وتنوعاً. فقد تحولت القطعة البسيطة إلى أحد أبرز إكسسوارات الموسم، وظهرت في إطلالات عدد من النجمات مثل دوا ليبا، زيندايا، جيجي حديد وكيم كارداشيان.

ولم تعد الباندانا تقتصر على ربطها حول الرقبة أو استخدامها لتثبيت الشعر، بل أصبحت تُنسق فوق الرأس بطريقة تغطي جزءاً من الجبهة، أو تُربط خلف الشعر، أو تُلف حول الكعكة. كما يمكن ارتداؤها مع إطلالات صيفية بسيطة لإضافة لمسة مستوحاة من أزياء السبعينيات والتسعينيات.

وتبدو دوا ليبا من أكثر النجمات تبنياً للاتجاه، إذ ظهرت خلال الصيف بأكثر من إطلالة اعتمدت فيها على الباندانا، فيما اختارت زيندايا طرقاً أكثر بساطة لتنسيقها مع إطلالاتها. كما رُصدت الباندانا ضمن إطلالات الشارع في أسبوع كوبنهاغن للموضة في أغسطس، ما يؤكد انتقالها من صيحة مستوحاة من الماضي إلى اتجاه حاضر بقوة في الموضة اليومية.

وتتنوع الألوان والخامات هذا الموسم بين الأحمر، والأبيض، والأزرق السماوي والكحلي، إلى جانب التصاميم المطبوعة والمطرزة. كما ساعدت طبيعتها العملية على انتشارها؛ فهي تضيف لمسة جمالية للإطلالة وفي الوقت نفسه تُعد خياراً عملياً خلال الأجواء الحارة.