تخوض Billie Eilish تحولاً لافتاً في أسلوبها خلال تصوير فيلم The Bell Jar، المقتبس من رواية سيلفيا بلاث الصادرة عام 1963، والذي تتولى سارة بولي إخراجه. وظهرت آيليش في موقع التصوير بمدينة تورونتو بإطلالة بعيدة تماماً عن أسلوبها الفضفاض والمستوحى من أزياء الـTomboy الذي عُرفت به لسنوات.

وتجسد آيليش شخصية إستر غرينوود، وهي شابة تعيش أحداث القصة في بدايات خمسينات القرن الماضي. ولتتناسب إطلالتها مع الحقبة الزمنية للفيلم، ظهرت بقميص محبوك قصير الأكمام باللون الأحمر القرمزي، نسقته مع تنورة واسعة بقصة A-line ونقشة مربعات، إلى جانب تسريحة شعر مرتبة بفرق جانبي واضح وشفاه حمراء جريئة. وتشير Vogue إلى أن تصميم أزياء الفيلم من تنفيذ المصمم لويس سيكيرا.

ويشكل هذا الظهور تغييراً واضحاً في الصورة التي ارتبطت بآيليش في عالم الموضة، إذ اشتهرت بالقمصان الواسعة والقصّات الصندوقية والبدلات ذات الطابع العصري. ومع ذلك، فإن الإطلالة الجديدة ليست المرة الأولى التي تتجه فيها المغنية نحو الأزياء المستوحاة من هوليوود القديمة؛ فقد سبق أن قدمت إطلالة ذات طابع كلاسيكي في حفل Met Gala 2021 بفستان مستوحى من أزياء العصر الذهبي لهوليوود.