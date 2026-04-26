شهدت ساحة الجمال أخيراً، عودة لافتة لأسلوب الحواجب الرفيعة، لكن بصياغة مختلفة تماماً عن نسختها في التسعينات. هذا الاتجاه لا يعتمد فقط على النحافة، بل على إعادة تشكيل الحاجب بطريقة أكثر حدة ودقة، بحيث يصبح جزءاً من ملامح الوجه الدرامية وليس مجرد إطار له.

النسخة الحديثة من هذا الترند تقوم على رسم الحاجب بخط واضح ومحدد، مع تقليل الكثافة بشكل محسوب، ما يعطي مظهراً أقرب للفن التجريدي من الشكل الطبيعي. الهدف ليس إخفاء الحاجب أو مبالغته، بل خلق توازن بصري بين النعومة والقسوة في ملامح الوجه.

هذا الأسلوب يرتبط بشكل مباشر مع عودة المكياج الجريء الذي يعتمد على إبراز العظام والملامح القوية، إذ تُستخدم الحواجب الرفيعة كعنصر يرفع حدة النظرة ويضيف طابعاً «موضوياً» واضحاً، خصوصاً مع الإطلالات الليلية أو التصوير.

لكن في المقابل، هذا الترند ليس عملياً للجميع، لأنه يتطلب دقة عالية في التنفيذ، وأي خطأ بسيط في الرسم قد يغير تعبير الوجه بالكامل. لذلك هو أقرب لستايل تجريبي أو تحريري أكثر من كونه خياراً يومياً سهلاً.