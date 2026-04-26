تشهد الحقائب المايكرو (الصغيرة جداً) حضوراً مستمراً في مشهد الموضة، رغم الجدل حول جدواها العملية. هذه القطع التي لا تتسع غالباً إلا لبطاقات أو أحمر شفاه واحد، تحولت من مجرد فكرة غريبة إلى عنصر ثابت في عروض الأزياء وإطلالات المشاهير.

من الناحية التصميمية، تقوم فكرة الحقائب المايكرو على المبالغة في التصغير كنوع من التحدي لشكل الحقيبة التقليدي. هي أقرب لقطعة مجوهرات أو إكسسوار بصري أكثر من كونها حقيبة وظيفية، وغالباً تُرتدى كعنصر يكمّل الإطلالة وليس لحمل الأغراض.

أما من الناحية العملية فهي محدودة جداً. أغلبها لا يخدم الاستخدام اليومي، لأن حجمها لا يسمح إلا بأغراض رمزية. لذلك يمكن اعتبارها غير عملية بالمعنى التقليدي، خصوصاً في الحياة اليومية السريعة أو الاستخدام الفعلي خارج الإطلالات المصورة.

لكن رغم ذلك، تكمن قوتها في الجانب الجمالي والتأثير البصري. فهي تضيف لمسة «لعبية» أو فنية للإطلالة، وتُستخدم لإبراز الذوق أو لخلق نقطة جذب واضحة، خصوصاً في التصوير أو المناسبات أو الإطلالات التحريرية.