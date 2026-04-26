تُعدّ كل من الإكستنشن (وصلات الشعر) والباروكة من الحلول الشائعة لتغيير مظهر الشعر، لكن الفرق بينهما جوهري من ناحية الاستخدام والنتيجة والراحة، واختيار الأفضل يعتمد على الهدف والظرف أكثر من كونه «أفضل مطلقاً».

الإكستنشن هو إضافة خصلات إلى الشعر الطبيعي لزيادة الطول أو الكثافة مع الحفاظ على جزء كبير من الشعر الأصلي ظاهراً ومندمجاً معه. يتميز بأنه يعطي مظهراً طبيعياً أكثر عادةً إذا تم تركيبه بشكل احترافي، ويُستخدم غالباً لمن ترغب في تحسين كثافة الشعر أو إطالة الشعر تدريجياً دون تغيير كامل الشكل. لكنه يحتاج عناية مستمرة، وقد يسبب ضغطاً على فروة الرأس إذا كان ثقيلاً أو مركّباً لفترة طويلة.

أما الباروكة فهي تغطية كاملة للشعر، وتُستخدم لتغيير الإطلالة بالكامل أو لحل مشكلات مؤقتة مثل تساقط الشعر أو الرغبة في إطلالة مختلفة بسرعة. ميزتها الأساسية أنها تمنح تغييراً فورياً وكاملاً دون الحاجة للتعامل مع الشعر الطبيعي، لكنها قد تبدو أقل طبيعية إذا لم تكن بجودة عالية أو تم اختيارها بشكل غير مناسب لشكل الوجه.

من حيث الاستخدام، الإكستنشن يناسب الحياة اليومية لمن ترغب في تحسين شكل شعرها بشكل شبه دائم مع الحفاظ على مظهر طبيعي، بينما الباروكة تُستخدم أكثر في المناسبات، التصوير، التغيير السريع، أو الحالات الصحية مثل تساقط الشعر أو فترات العلاج.