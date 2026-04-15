يشهد اللون البنفسجي حضوراً لافتاً في موسم 2026، بعدما انتقل من كونه خياراً ثانوياً يُستخدم بحذر، إلى عنصر أساسي يحدد ملامح الهوية البصرية للموضة المعاصرة. وقد برز هذا التحوّل بوضوح على منصات العروض العالمية، لا سيما ضمن مجموعات الخريف والشتاء، إذ تصدّر البنفسجي المشهد كلون رئيسي، سواء في الإطلالات الكاملة أو ضمن تنسيقات لونية جريئة ومبتكرة.

ويعكس هذا الانتشار توجهاً جديداً نحو الألوان التي تعبّر عن الثقة والتميّز، بعيداً عن الدرجات الكلاسيكية الهادئة. فالبنفسجي، بتدرجاته الغنية، يجمع بين الجرأة والرقي، ما يجعله خياراً مثالياً للمرأة الباحثة عن حضور قوي دون التنازل عن الأناقة.

كما تنوّعت درجاته بشكل لافت هذا الموسم، بدءاً من الليلكي الناعم الذي يناسب الإطلالات اليومية بطابع أنثوي رقيق، وصولاً إلى البنفسجي الداكن الذي يضفي عمقاً وفخامة على الإطلالات المسائية. هذا التنوع منح اللون مرونة عالية، تتيح اعتماده بأسلوب بسيط وهادئ، أو بطريقة جريئة من خلال الإطلالات الأحادية أو المزج مع ألوان متباينة.

ومن الناحية الرمزية، يحمل البنفسجي إرثاً تاريخياً مرتبطاً بالفخامة والسلطة، إذ كان لون الملوك والنخبة، وهو ما يعزز حضوره المستمر كرمز للرقي والتميّز. إلا أن توظيفه في الموضة الحديثة أصبح أكثر تحرراً ومرونة، إذ لم يعد حكراً على المناسبات الرسمية، بل امتد ليشمل الأزياء اليومية، والإكسسوارات، وحتى تفاصيل الجمال مثل طلاء الأظافر والمكياج.