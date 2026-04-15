يشهد عالم الجمال في موسم 2026 عودة لافتة لتزيين الشعر، حيث تبرز صيحة الكريستال واللؤلؤ كأحد أبرز الاتجاهات التي تمزج بين الفخامة والأنوثة الهادئة، لتتحول إكسسوارات الشعر من تفاصيل ثانوية إلى عنصر أساسي يكمّل الإطلالة ويمنحها حضورًا بصريًا واضحًا.

وتعتمد هذه الصيحة على توظيف عناصر لامعة مثل الأحجار الكريستالية وحبات اللؤلؤ داخل تسريحات متنوعة، سواء عبر دبابيس دقيقة توزّع بأسلوب مدروس أو مشابك وأطواق بتصاميم أكثر بروزًا وتفاصيل غنية. ويعكس هذا الاتجاه انتقال الموضة نحو ما يمكن وصفه بـ «الفخامة المبالغ بها بأسلوب راقٍ»، حيث تقترب إكسسوارات الشعر من شكل المجوهرات أكثر من كونها أدوات تثبيت فقط.

ويحافظ اللؤلؤ على حضوره كعنصر محوري في هذه الصيحة، بعد إعادة تقديمه بأسلوب عصري يبتعد عن طابعه الكلاسيكي، ليصبح مناسبًا للإطلالات اليومية والمناسبات المختلفة. ويُستخدم بطرق مبتكرة تشمل دمجه في الضفائر، توزيعه على الكعكات المنخفضة، أو إدخاله في الشعر المنسدل لإضفاء لمسة ناعمة ذات طابع رومانسي.

وتشير اتجاهات الموضة إلى استمرار تصاعد هذه الصيحة، مع توجه المصممين نحو تقديم إكسسوارات شعر أكثر فخامة ودقة في التفاصيل، ما يعكس تحول الشعر إلى مساحة للتعبير الجمالي والإبداعي، وليس مجرد جزء تقليدي من الإطلالة.