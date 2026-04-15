أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

سبب الرحيل

وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلها موقع ناديه: «أريد أن أبلغ الجميع أنني -لأسباب شخصية- قررت إنهاء فترة عملي مدرباً لإنتر ميامي».

وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعوها فيّ، وكل موظف هنا على الجهد الجماعي، ولكن بشكل خاص اللاعبين، الذين جعلوا من الممكن لنا أن نعيش لحظات لا تُنسى».

وتابع: «أود أيضاً أن أشكر الجماهير، وأتمنى للنادي كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، لا شك لديّ في أنه سيواصل تحقيق النجاحات في المستقبل».

بديل ماسكيرانو

وسيتولى جييرمو أويوس، الذي كان يشرف على التطوير الاحترافي في إنتر ميامي، تدريب الفريق الأول.

إنجازات المدرب الأرجنتيني

وكان ماسكيرانو، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر 2024، قد قاد إنتر ميامي للفوز بلقب الدوري الأمريكي وبطولة القسم الشرقي، إلى جانب التأهل إلى ثُمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.