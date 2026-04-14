عبّر كريم بنزيما لاعب نادي الهلال عن خيبة أمله عقب النتيجة الأخيرة، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أكد فيها أن ما تحقق لم يكن على مستوى تطلعات الفريق.



وجاءت رسالة بنزيما بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 أمام السد بركلات الترجيح، في مباراة شهدت إهداره لإحدى الركلات خلال السلسلة.



وأكد النجم الفرنسي أن الفريق لن يستسلم، مشددًا على أهمية التماسك والعمل للعودة بشكل أقوى في المرحلة القادمة، رغم خيبة الخروج الآسيوي.



كما وجّه بنزيما رسالة شكر للجماهير على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعاً كبيراً للفريق من أجل تصحيح المسار في الاستحقاقات القادمة.