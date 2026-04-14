وعد مدافع النادي الأهلي «ميريح ديميرال» بزيارة جزيرة فرسان والاستمتاع بشواطئها الخلابه وتضاريسها الطبيعية، خلال لقائه بالمشجع الأهلاوي «العم محمد»، الذي جاء لمساندة الفريق الأهلاوي في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ودعم اللاعبين من المدرجات. وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «x»: «التقيت اليوم بشخص مميز للغاية وداعم قوي لفريقي وعدته بزيارته في جزيرته فرسان»، وأضاف يقول: «شغف العم أحمد بـالأهلي لا يصدق.. اللهم أطِلْ عمرَه».



من جانبه أبدى «العم محمد» سعادته بتأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعد فوزه على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دور الـ16، ويقول:«أتمنى أن يسعدني الفريق ويحافظ على اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي و أن أعود إلى جزيرتي بذكريات لا تُنسى».