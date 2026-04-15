كيف تؤثر ملابس المنزل على حالتك النفسية؟

تشير بعض الدراسات في مجال علم النفس السلوكي إلى أن نوعية الملابس المنزلية، ومنها البجامة، قد تؤثر بشكل غير مباشر على الحالة النفسية والمزاج العام. فاختيار بجامة مريحة وجميلة لا يرتبط فقط بالراحة الجسدية، بل ينعكس أيضًا على الشعور بالرضا والثقة بالنفس داخل البيئة المنزلية.

ويرى المختصون أن ارتداء ملابس أنيقة حتى في أوقات الراحة قد يساهم في تحسين المزاج وتعزيز الإحساس بالاهتمام بالنفس، وهو ما يعرف بتأثير «التهيئة النفسية عبر المظهر»، حيث يؤثر ما نرتديه على طريقة تفكيرنا وسلوكنا اليومي. فالشخص الذي يرتدي ملابس مرتبة وجذابة داخل المنزل قد يكون أكثر قابلية للشعور بالنشاط والإنجاز مقارنة بمن يرتدي ملابس عشوائية أو غير مريحة بصريًا.

كما أن اختيار أقمشة ناعمة وتصاميم مريحة وجميلة في الوقت نفسه يساعد على خلق بيئة نفسية هادئة، ويعزز الإحساس بالاسترخاء بعد يوم طويل من الضغوط. لذلك ينصح بعض الخبراء بالاهتمام بملابس المنزل باعتبارها جزءًا من العناية الذاتية، وليس مجرد جانب ثانوي، لما لها من تأثير على المزاج وجودة الحياة اليومية.