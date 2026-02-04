يشهد الدنيم هذا الموسم تحوّلاً لافتاً يبتعد عن ألوانه التقليدية، متجهاً نحو لوحة لونية أكثر جرأة وحيوية. الجينز بالألوان الزاهية مثل الأحمر، الوردي، والأصفر يفرض حضوره بقوة في مجموعات ربيع وصيف 2026، في انعكاس واضح لرغبة عالم الموضة في بث طاقة إيجابية وتحرّر بصري بعد سنوات من هيمنة الألوان الهادئة والمحايدة.

هذا التوجّه لا يقتصر على كسر الملل اللوني فحسب، بل يعكس أيضاً تغيّراً في طريقة التعامل مع الدنيم كقطعة أساسية يومية. فالجينز الملوّن لم يعد محصوراً في الإطلالات الشبابية أو التجريبية، بل دخل بقوة في التنسيقات الأنيقة، سواء مع قمصان كلاسيكية، سترات مفصّلة، أو حتى قطع رسمية ناعمة، ما يمنحه مرونة أكبر في الاستخدام.

تعتمد دور الأزياء في هذا الترند على قصّات بسيطة ومتوازنة، تتيح للون أن يكون العنصر الأساسي في الإطلالة دون مبالغة. كما يلاحظ توجّه واضح نحو درجات لونية مشبعة ولكن غير فاقعة، ما يجعل القطعة ملفتة من دون أن تبدو صاخبة أو مؤقتة.