بعد فترة طويلة من هيمنة مكياج عيون القطة على ساحة الجمال، يشهد هذا الموسم تحوّلًا واضحًا في الاتجاهات، مع تصدّر مكياج عيون الثعلب كأكثر الصيحات انتشارًا واعتمادًا في الإطلالات العصرية. هذا التغيير يعكس تطوّر الذائقة الجمالية ورغبة خبراء المكياج في تقديم أساليب أكثر حداثة وانسيابية تتماشى مع ملامح الوجه الطبيعية.

مكياج عيون القطة، الذي ارتكز لسنوات على الأيلاينر الواضح والمجنّح لإبراز شكل العين، أصبح يُنظر إليه اليوم كخيار كلاسيكي أكثر منه ترند سائد. في المقابل، يقدّم مكياج عيون الثعلب رؤية مختلفة تعتمد على إطالة العين بصريًا ورفع الزاوية الخارجية بشكل ناعم ومدروس، ما يمنح النظرة عمقًا وقوة دون مبالغة.

ويتميّز مكياج عيون الثعلب باستخدام تقنيات متعددة تجمع بين توزيع ظلال العيون باتجاه الخارج، وتحديد خفيف أسفل العين، مع إبراز الحواجب بشكل مرفوع، ما يخلق توازنًا بصريًا يوحي بشكل عين مشدود وأكثر حدّة. هذا الأسلوب انسجم بشكل كبير مع توجهات عروض الأزياء الحديثة وإطلالات السجادة الحمراء، حيث برز كخيار مفضّل لدى عدد من النجمات وخبراء التجميل.