ارتفعت في السنوات الأخيرة شعبية عمليات زراعة الشعر لدى النساء بشكل لافت، إذ باتت خياراً يلجأ إليه عدد متزايد من النساء الباحثات عن حل دائم لتساقط الشعر بعد فشل العلاجات الأخرى مثل الأدوية أو العلاجات الموضعية أو حقن البلازما، وفق ما أوردته تقارير صحفية عالمية استندت إلى تحقيقات وتجارب نساء في بريطانيا وأوروبا ونقاشات مع خبراء في المجال.

ورغم أن زراعة الشعر كانت تُعد إجراءً يرتبط بشكل تقليدي بالرجال، إلا أن هناك زيادة في أعداد النساء اللاتي يخضعن لهذه الجراحة التجميلية، مدفوعة بزيادة الوعي حول الخيارات المتاحة وتحسين التقنيات الحديثة، مثل اقتطاف الوحدات البصيلية (FUE) التي تتيح زرع بصيلات فردية دون الحاجة لحلاقة كاملة للرأس.

تشير المصادر الطبية المتخصصة إلى أن نسب نجاح زراعة الشعر لدى النساء تختلف بحسب الحالة الفردية والتقنية المستخدمة وخبرة الفريق الطبي، لكن غالب الدراسات تُظهر أن معظم البصيلات المزروعة تستمر في النمو وتبقى طبيعية لسنوات بعد العملية. كما تلعب العناية بعد الجراحة والرعاية الطبية دوراً مهماً في النتائج النهائية.

ويُفسّر الخبراء أن النجاح لا يقاس فقط بنسبة بقاء البصيلات المزروعة، بل أيضاً بمدى مظهر الخط الطبيعي للشعر وكثافته بعد فترة الشفاء، التي تستغرق أشهراً قبل أن تظهر النتائج النهائية، مما يعني أن التوقعات الواقعية والمتابعة الطبية الدقيقة جزء أساسي من تحقيق نتائج مرضية.

الزيادة في الطلب على زراعة الشعر لدى النساء تأتي أيضاً نتيجة أن أسباب تساقط الشعر لدى النساء قد تكون متعددة تشمل العوامل الوراثية، التغيرات الهرمونية، التوتر، أو أسباب صحية أخرى، مما يدفع البعض إلى السعي لحلول جراحية عندما تكون الخيارات العلاجية الأخرى غير كافية.